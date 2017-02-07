要脅詐賭被拒 黑幫逼他簽60萬元本票
2017-02-07 16:26
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園地檢署指揮桃園市刑大及平鎮、楊梅、八德警方，動員80多名警力，檢肅天道盟孔雀會中壢會，查獲黃姓男子及手下共6人到案，並起出改造手槍1把、子彈6發、被害人本票、借據一批等證物，檢警調查，黃男曾要昔日王姓手下負責詐賭，被拒後竟誣指王男私吞槍械，逼他簽下3張20萬元本票及和解書。
檢警表示，黃男有強盜、竊盜、恐嚇、傷害、賭博、麻醉藥品管理、妨害自由、組織犯罪防制條例等前科，去年初受黃姓天道盟孔雀會中壢會總會長任命為副會長，在平鎮、中壢、楊梅一帶自立門戶從事暴力討債、圍事。
檢警調查，黃男等人除了以恐嚇、脅迫等手段暴力討債，就連昔日手下也不放過，黃男曾因案入獄服刑，出獄後打算經營賭場，想找前手下王男到賭場擔任詐賭師傅，負責贏賭客的錢，被拒後誣指王男在他入監期間私吞槍砲，不但強逼他簽下3張20萬元本票及和解書，還叫唆手下要脅王男將名下車子拿去當舖質押借錢，嗆聲：「你趕快去籌錢，最晚下星期一要給我，如果敢報警也沒關係，我有很多人跟你玩！不信你可以試試看！」
檢警調查，黃男等人在今年農曆春節期間，持槍、開山刀侵入民宅恐嚇取財27萬元後揚長離去，警方訊後依組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪移送桃檢偵辦。
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