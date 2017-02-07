餐廳女廁藏針孔 偷拍者竟是店長

2017-02-07 16:04

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市一間泰式主題餐廳的女廁，上月中旬傳出被裝設針孔攝影機偷拍女性如廁，一名婦人機警察覺，才讓事情曝光，不料當時店家郭姓行政主廚兼店長出面處理時，竟欲丟棄證物，警方獲報雖找回，但發現記憶卡已遺失；警方介入追查，郭男作賊心虛，過年前主動坦承犯案，被害人昨對郭男提告，大罵郭原本還嗆聲「去報警啊，結果真的報警就投降了！」

婦人昨由兒子陪同到警局控告郭男涉嫌妨害秘密罪。兒子說，餐廳老闆原信誓旦旦說「不可能是他們員工」，態度事不關己，郭男東窗事發後，急著滅證，沒想到警方查那麼勤，自知逃不過就先自首，會提告是希望給對方一個教訓。

46歲郭男（有公共危險前科）供稱，他是家中獨子，肩負經濟重擔，家庭壓力讓他喘不過氣，一時衝動才會犯錯。

餐廳老闆表示，「自己也是受害者」，事發後，店家為了自清而報警，獲知郭男所為感到訝異，避免對其家屬二度傷害，不對郭男追究，但要求他離職。內部員工說，郭是餐廳資深員工，事發後向老闆下跪認錯道歉，已婚的郭男，育有1子，平日與同事互動正常，目前輪休中。

警方說，郭男將針孔藏在用膠帶封住的一個小盒子內，並以保麗龍板充當基座固定，放在餐廳2樓女廁的蹲式馬桶水箱下方遮掩，上月14日被害婦人察覺「牆角怎麼有紅光」？才發現針孔偷拍，警方到場採證，但沒有發現記憶卡，現場採證及試圖從膠帶上採集指紋揪出「攝」狼。

警方說，證物被拆解過，也未見記憶卡，郭男雖供稱當天才裝就被發現，但有員工指事發前1個月就發現此物，但不知道是針孔，沒向餐廳反映；查扣郭男電腦及手機清查，發現電腦資料已遭刪除，雖未發現錄影偷拍畫面檔案，但已請專家還原電腦資料，以利追查。

律師劉興文說，妨害秘密罪中，無故以照相等竊錄他人身體隱私部位屬告訴乃論，須有被害人提告，可處3年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。