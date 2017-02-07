載妹救火？ 蔡男：我載什麼人、重要嗎？
2017-02-07 15:47
蔡男對「載妹去救火」之說，反問「就算是載你阿嬤，也是要去救火，我載什麼，有重要嗎？」。（翻攝自《爆料公社》）
〔記者張瑞楨／台中報導〕身穿舊消防隊員制服、載著女子騎機車加油，卻因佔用汽車車道而與民眾發生衝突的「偽消防員」蔡姓男子，已經被網友「肉搜」，是在台中市東區從事機車改裝工作，對於爭執過程，他語氣甚差說，這段錄影「無頭無尾」，他並沒有插隊，至於他有沒有語出「載妹要去救火」，他說，「就算是載你阿嬤，也是要去救火，我載什麼重要嗎？」。
他說，當時加油島沒有人，他才會在汽車車道等候加油，他絕對沒有插隊，至於目擊者宣稱，他語出「我要載妹去救火」，此言是否屬實？他頗生氣的回答說，就算是「載你阿嬤」，也得去救火，他載什麼人，這個不重要。
至於他還不是義消，更不是消防局的消防員，為何身穿舊消防隊員制服？他說，他正在睡覺，頭很痛，等兩小時睡醒再說。
蔡男是在去年夏天申請加入義消，但需半年評估，至今尚未核可，他穿著台中市消防隊舊制服，騎機車載著一名女子加油，佔據汽車加油車道，目擊者指他宣稱自己是消防隊員，「要載妹去救火」，民眾誤認他是消防員與公務員，質疑他耍特權，他卻嗆聲「你家就不要火燒厝」、「關你屁事」，爭執過程被人錄影上傳臉書《爆料公社》，台中市消防局已經證實，案發時當地沒有滅火勤務，中市消防局義消總隊，決定婉拒他加入義消。
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