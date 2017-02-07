恐怖巧合！ 星光歌手撞飛外籍男的路口 一年前曾經......

2017-02-07 16:27

〔記者鄭景議／台北報導〕今日凌晨2時許，在民權東路及光復北路交叉路口發生一起死亡車禍，一台由曾參與星光海選的歌手吳小熊，所駕駛的百萬賓士由東往西從民權東路經過光復北路交叉路口時，將一名闖紅燈的美國籍葛姓男子撞飛到人行道，葛男當場沒有呼吸心跳，急救後宣告不治；而就在葛男死亡的地點，約一年前曾經也有一台紅色保時捷跑車，撞上一輛資源回收三輪車，將車上的老翁撞飛到人行道，一年前的死亡車禍與今日的死亡車禍，不但肇事車輛都為百萬名車，死亡的地點也相同，十分巧合。

去年1月29日上午，駕駛紅色保時捷的王姓男子，在民權東路因為天雨路滑，失控衝撞一輛同向的資源回收三輪車，當時車上81歲的莊翁被撞到人行道上，被保時捷右前車頭夾在人行道上圍牆之間，老翁當場失去呼吸心跳，送醫急救後宣告不治。

據了解，當時肇事的紅色保時捷一台要價600萬，而今日肇事的賓士，初估也要百萬以上，同為名車，並且今日車禍中，葛姓男子飛到人行道上的地點，正與一年多前老翁倒臥的地點相同，如此恐怖的死亡巧合，令現場處理員警也不禁嘖嘖稱奇。