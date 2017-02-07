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這樣跑不累嗎？ 花蓮蛇行姐擋車苦苦糾纏

2017-02-07  16:07

〔即時新聞／綜合報導〕想製造假車禍？一名網友的姐姐一家人到花蓮遊玩，路途中發現一名婦人牽著單車擋在他們車前，他們往左婦人就牽著單車向左跑，他們往右婦人也跟著往右，故意擋在他們車頭前方不讓他們通過；網友將影片上傳到爆料公社後，看過影片的網友笑稱就叫她「擋車姐」吧！

一名蘇姓網友在爆料公社中貼文表示「姐姐一家人出遊遇到的，大家出門遊玩要隨時注意安全唷」影片中只見，網友的姐姐一家人前往花蓮遊玩，開在一條道路上，只見一名婦人牽著單車小跑步擋在他們前方，不論他們往左還往右試圖超越她，但這位牽著單車在馬路上狂奔的婦人，就是有辦法不回頭就能察覺到他們車的動向，繼續擋在他們車前。

過程中，網友的姐姐提議「欸，你迴轉看她會怎樣？」姊夫回說「沒關係讓她跑」，只見婦人繼續跑了約15秒後，似乎體力不支，終於放棄糾纏，緩步牽著單車往左轉並騎上單車要離去，而姊夫似乎意猶未竟地向她喊說「再來呀！」不料婦人卻用左手比出中指，騎車離去。

影片上傳到爆料公社後，吸引網友討論，有網友笑稱「這樣算被腳踏車逼車嗎?」、「他在跟你玩老鷹抓小雞，很明顯沒惡意」、「在馬路上擋車當運動哦」、「姐年紀大了！不能打持久戰」、「只能說佩服佩服 腳踏車沒後照鏡往左往右 她都知道」，也有網友提議表示「可以倒退嚕換她追妳」、「快打R檔看她怎麼跑」，隨後也有花蓮當地網友留言表示「花蓮嗎...碰到檔車姐了，用跑得還好，她有時會騎腳踏車在路中間蛇行很危險」、「她在花蓮很有名，有時候還會逆向騎車」、「這不是在花蓮鼎鼎大名的蛇行姐嗎？」

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  • 婦人牽著單車擋在車前。（擷取自影片）

    婦人牽著單車擋在車前。（擷取自影片）

  • 婦人體力不支騎車離去。（擷取自影片）

    婦人體力不支騎車離去。（擷取自影片）

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相關關鍵字： 擋車 爆料公社 花蓮
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