派出所旁公園賭象棋 賭徒躲警摔斷腿

2017-02-07 15:27

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園警分局景福派出所長吳建明，發現隔壁公園有4男1女圍在涼亭，悄悄觀察發現5人正在賭象棋，不動聲色通知同仁前往取締，5名賭客賭得正開心，看到警察馬上一哄而散，警方在外圍攔住身藏賭具的45歲廖姓女子，做莊的53歲許姓男子，拔腿狂奔時沒注意前方有個大窟窿，一腳採空摔斷腿，送醫治療後被移送法辦。

警方在現場查扣賭資1萬多元及象棋、骰子等賭具，許男經診斷右腳踝、小腿多處擦傷並有骨折現象，他向警方供稱，只是朋友聚在一起玩玩而已，沒有負責人也沒有抽頭金，大嘆剛過完年就摔傷腳，真的有夠倒楣。