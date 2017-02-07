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百萬賓士撞死外籍男 駕駛曾參加星光海選

2017-02-07  15:35

〔記者鄭景議／台北報導〕今（7日）凌晨2時許，在民權東路及光復北路交叉路口發生一起死亡車禍，一台百萬賓士由東往西從民權東路經過光復北路交叉路口時，將一名闖紅燈的外國籍葛姓男子撞飛到人行道，據了解，肇事的駕駛為28歲的吳小熊，過去曾參加星光幫的百人海選。

據了解，吳小熊在星光百人海選中，還曾經在百人淘汰賽中得評審的青睞一度獲得免死金牌過關，但後來卻未嶄露頭角，當時同期的選手還有賴銘偉、梁文音、黃美珍和曾佩慈等人。

據友人透漏，吳小熊的爸爸為內湖一家通訊公司的董事長，家中十分有錢，目前在拉麵店內當學徒，他還曾經與肇事的百萬賓士開心合照，照片中可以見到他笑得十分開心，看似非常滿意這台賓士。

目前吳小熊已經在稍早被松山分局移送，面對記者提問低頭不發一語，他會先去醫院進行報驗，並依過失致人於死罪送辦。

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  • 吳小熊曾參加星光海選。（截自Youtube）

    吳小熊曾參加星光海選。（截自Youtube）

  • 稍早吳小熊被松山分局送辦。（記者鄭景議攝）

    稍早吳小熊被松山分局送辦。（記者鄭景議攝）

  • 肇事者吳小熊曾經開心與賓士合照。（民眾提供）

    肇事者吳小熊曾經開心與賓士合照。（民眾提供）

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相關關鍵字： 外籍 車禍 過失致死罪 闖紅燈
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