無毒可吸就毆妻小 母大義滅親報警逮兒

2017-02-07 15:12

〔記者徐聖倫／新北報導〕家住新北市永和區竹林路的38歲唐姓男子長期吸毒，家人勸他戒掉他也不甩，在家又常常因吸毒情緒不穩打罵孩子、摔東西，唐母實在是受不了，日前唐某又被母親發現在家吸毒，唐母決定大義滅親報警，但唐某疑似知道母親報警遂先腳底抹油，永和警分局只得先行將其依毒品罪嫌函送法辦。

唐母泣訴，兒子與媳婦育有1子1女，他當送貨司機3年，賺的錢幾乎拿去買安非他命，而只要身上沒錢買毒，他的脾氣就會非常暴躁，除了打孩子、老婆，甚至對她也出言不遜，但吸過毒又變成另一個人，脾氣又好了起來，這麼陰晴不定，讓全家都很很不安。

唐母說，之前洗衣服在兒子褲子口袋裡發現一只眼鏡盒，發現李頭裝有安非他命與吸食器，當下她便決定報警，但在警方到來前兒子就已出門。唐母說，她只希望兒子可以改掉惡習，希望警方送他去勒戒，不要再碰毒品。

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