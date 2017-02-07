與女線民私會遭控性侵 刑警也提告捍清白
2017-02-07 15:16
〔記者吳昇儒／基隆報導〕基市警二分局楊姓偵查佐日前移送一名女竊盜犯時，對方向他表示可以主動提供情資，相約在女子家見面，隔沒幾天，兩人又約在市立游泳池附近見面。女子本月5日卻到派出所指控遭楊員性侵兩次，警局依法將楊員移送。楊員自認清白受損，也對女子提出誣告告訴，全案已進入司法程序調查。
警局認定楊姓偵查佐與治安顧慮人員交往，已經違紀在先，予以申誡兩支做為處分。
據了解，楊員是在上個月17日值日時，剛好遇到女嫌犯下竊盜案件，被移送到偵查隊。女子向楊員表示，可以提供賭場資訊給警方調查，雙方才會有所接觸。
上個月底，楊員撥電話給女子詢問有無線報提供，兩人相約在女子家中會談；隔沒幾天，兩人又約到市立游泳池旁馬路見面，並在車上對談。
女子卻於本月5日到派出所報案，指稱遭到楊姓偵查佐性侵2次，要對他提出強制性交告訴。派出所受理後立刻轉報給婦幼隊，交由專責單位調查，但雙方各執一詞，且女子於案發後多日才報案，採證上已出現難度。
警局為求慎重，派出鑑識人員前往女子指控的地點採證，但該名女子卻已將房內床單全部清洗過，也未於第一時間到醫院驗傷採證；另也前往犯案的車內採集相關毛髮體液，但均無所獲。
楊員向偵辦人員表示，雙方因為線民費問題發生爭執，女子卻利用雙方單獨見面時的時間做為控訴依據，但兩人只是討論賭博場所位置及營業時間，根本沒有發生關係；為了自身清白，定要提出誣告告訴。據悉，被害人說法反覆，且說法不合常理，但警局為求慎重，已經迅速派員處理，如同仁遭到誣賴，定會還他清白，若有違法也絕不護短。
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