| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

與女線民私會遭控性侵 刑警也提告捍清白

2017-02-07  15:16

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基市警二分局楊姓偵查佐日前移送一名女竊盜犯時，對方向他表示可以主動提供情資，相約在女子家見面，隔沒幾天，兩人又約在市立游泳池附近見面。女子本月5日卻到派出所指控遭楊員性侵兩次，警局依法將楊員移送。楊員自認清白受損，也對女子提出誣告告訴，全案已進入司法程序調查。

警局認定楊姓偵查佐與治安顧慮人員交往，已經違紀在先，予以申誡兩支做為處分。

據了解，楊員是在上個月17日值日時，剛好遇到女嫌犯下竊盜案件，被移送到偵查隊。女子向楊員表示，可以提供賭場資訊給警方調查，雙方才會有所接觸。

上個月底，楊員撥電話給女子詢問有無線報提供，兩人相約在女子家中會談；隔沒幾天，兩人又約到市立游泳池旁馬路見面，並在車上對談。

女子卻於本月5日到派出所報案，指稱遭到楊姓偵查佐性侵2次，要對他提出強制性交告訴。派出所受理後立刻轉報給婦幼隊，交由專責單位調查，但雙方各執一詞，且女子於案發後多日才報案，採證上已出現難度。

警局為求慎重，派出鑑識人員前往女子指控的地點採證，但該名女子卻已將房內床單全部清洗過，也未於第一時間到醫院驗傷採證；另也前往犯案的車內採集相關毛髮體液，但均無所獲。

楊員向偵辦人員表示，雙方因為線民費問題發生爭執，女子卻利用雙方單獨見面時的時間做為控訴依據，但兩人只是討論賭博場所位置及營業時間，根本沒有發生關係；為了自身清白，定要提出誣告告訴。據悉，被害人說法反覆，且說法不合常理，但警局為求慎重，已經迅速派員處理，如同仁遭到誣賴，定會還他清白，若有違法也絕不護短。

廣告
  • 基隆市警二分局楊姓偵查佐遭女線民提告性侵；楊員則提出誣告告訴捍衛自己清白（記者吳昇儒攝）

    基隆市警二分局楊姓偵查佐遭女線民提告性侵；楊員則提出誣告告訴捍衛自己清白（記者吳昇儒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 刑警 女線民 性侵 私會
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：與女線民私會遭控性侵 刑警也提告捍清白


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.