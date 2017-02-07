土豪哥體型龐大蹲不下去 戒治所為他改造馬桶

2017-02-07 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕W飯店郭姓小模命案中，負責訂房的「土豪哥」朱家龍被檢出有毒品反應，目前在新店戒治所進行勒戒，不過由於他的體型龐大，體重超過180公斤，使用蹲式馬桶時恐怕會直接跌下去，所以戒治所幫他設計了一款不鏽鋼架，讓他能以坐姿如廁。

據《鏡傳媒》報導，囚房裡都是使用蹲式馬桶，以土豪哥的體重若勉強蹲下去，可能會跌到糞坑裡。戒治所因此幫他製作鋼架，放在蹲式馬桶上就可變成坐式馬桶，使得土豪哥上廁所時能更較為輕鬆。

目前土豪哥都沒有出現成癮吸毒者的戒斷現象，所方約在入所後的第35天會為無成癮狀況的收容者評估，若無繼續使用毒品的跡象，土豪哥大概在第40天就能離開，時間約在本月底。然而他還涉及了W飯店小模命案，所以屆時能否順利走出戒治所，還要看檢方偵辦案件的進度如何。

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