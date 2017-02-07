| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

土豪哥體型龐大蹲不下去 戒治所為他改造馬桶

2017-02-07  15:14

〔即時新聞／綜合報導〕W飯店郭姓小模命案中，負責訂房的「土豪哥」朱家龍被檢出有毒品反應，目前在新店戒治所進行勒戒，不過由於他的體型龐大，體重超過180公斤，使用蹲式馬桶時恐怕會直接跌下去，所以戒治所幫他設計了一款不鏽鋼架，讓他能以坐姿如廁。

據《鏡傳媒》報導，囚房裡都是使用蹲式馬桶，以土豪哥的體重若勉強蹲下去，可能會跌到糞坑裡。戒治所因此幫他製作鋼架，放在蹲式馬桶上就可變成坐式馬桶，使得土豪哥上廁所時能更較為輕鬆。

目前土豪哥都沒有出現成癮吸毒者的戒斷現象，所方約在入所後的第35天會為無成癮狀況的收容者評估，若無繼續使用毒品的跡象，土豪哥大概在第40天就能離開，時間約在本月底。然而他還涉及了W飯店小模命案，所以屆時能否順利走出戒治所，還要看檢方偵辦案件的進度如何。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 台北地檢署偵辦W Hotel郭姓小模猝死案，「土豪哥」朱家龍（中）聲請觀察勒戒2個月，他因為體型關係蹲不下去，用不了蹲式馬桶，新店戒治所特地為他量身打造有鋼架的馬桶。（資料照，記者王藝菘攝）

    台北地檢署偵辦W Hotel郭姓小模猝死案，「土豪哥」朱家龍（中）聲請觀察勒戒2個月，他因為體型關係蹲不下去，用不了蹲式馬桶，新店戒治所特地為他量身打造有鋼架的馬桶。（資料照，記者王藝菘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： W Hotel W飯店 土豪哥 戒治所
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：土豪哥體型龐大蹲不下去 戒治所為他改造馬桶


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.