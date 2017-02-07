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熱炒老闆偕女「炒飯」 竟揪友窺拍賞英姿

2017-02-07  15:02

〔記者張文川／台北報導〕北市東區某知名熱炒店羅姓老闆，工作時在熱炒，下班也愛「炒飯」，去年2月下午，他載著卡拉OK店王姓坐檯小姐到士林山區的涼亭「炒飯」，並事先通知彭姓好友先到場埋伏偷窺，用手機竊錄2人的性愛影片，再以LINE傳給3名好友觀看；審理期間2人認罪，並共同賠償王女30萬元，台北地院今依散布猥褻物品罪，判2人各3月有期徒刑，皆緩刑2年。可上訴。

影片流傳20多天後，王女才經由同事告知得知自己被偷拍、影片外流，待羅男再次到店消費時，王女自行檢視羅男手機，發現真有3段旁觀角度的活春宮影片，憤而報警提告。

據指出，61歲羅男為求刺激，偏愛帶特種行業女子到山區打野砲，並結交一群同好，事先相互通知到場躲起來窺視並偷拍影片，事後互相傳送影片，欣賞自己的野戰英姿。

去年2月28日羅男又如法炮製，中午1時許先傳LINE給54歲彭男：「2點30分我帶新女友上山，小心不要破局」，隨即開車載王女到劍南路山區一處他經常在此野合的木造涼亭內，光天化日在椅子上袒胸露脯做愛。

彭男收到通知，立刻趕去預先埋伏在涼亭對面的樹叢中，偷窺2人嘿咻，羅男邊與王女嘿咻邊拿手機自拍錄影，彭男也持手機偷拍全都錄；2男將影片LINE給3名同好觀摩，影片最後回流到卡拉OK店，令王女無地自容，報警提告。

法官認為羅、彭2人嚴重侵害王女的隱私權與名譽，危害社會善良風俗，但考量2人犯後認罪，態度良好，並賠償30萬元取得被害人諒解，被害人也當庭表示願給2人緩刑機會，因此判處緩刑。

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  • 熱炒店羅姓老闆載著坐檯小姐到山區涼亭「炒飯」，並通知彭姓好友等人窺拍賞英姿。（示意圖與文無關）（資料照，記者余衡攝）

    熱炒店羅姓老闆載著坐檯小姐到山區涼亭「炒飯」，並通知彭姓好友等人窺拍賞英姿。（示意圖與文無關）（資料照，記者余衡攝）

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