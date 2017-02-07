侄兒是小偷 姑氣炸提告
2017-02-07 14:51
〔記者黃建華／高雄報導〕24歲的張姓男子因入不敷出，竟恩將仇報偷竊自幼疼愛他的姑姑名牌包包與項鍊變賣花用，日前東窗事發，張男的姑姑既傷心又氣憤，與家人討論後決定大義滅親，親自帶著張男到自強路派出所自首，由於張嫌姑姑堅持提告，警方只好將張男依竊盜罪送辦。
新興分局自強路派出所本月4日接獲民眾電話報案，一名女子稱其包包遭其侄兒竊取變賣，員警陳瑋程不敢輕忽，連忙詢問「確定是你侄兒偷的嗎？」「被變賣到哪裡去？」等問題，再連絡姑侄兩人至派出所來確認整個過程，由於親屬間的竊盜案屬告訴乃論，姑姑堅持對姪兒提告，全案依竊盜案移送偵查隊偵辦。
據警方調查了解，原來張姓男子（24歲）自幼失怙，由奶奶一手撫養帶大，後來再由生活較為寬裕的姑姑照顧，張嫌雖然一直有工作，但入不敷出，又羞於伸手向姑姑拿錢，竟然萌生貪念，看到姑姑臥室內有許多名牌包包，便隨手偷取一只拿去變賣花用，後食髓知味，又變賣了姑姑的一條項鍊；直到2月初姑姑張女（53歲）找不到心愛的包包，經詢問之下才知是被侄兒偷走變賣。
張女憤怒又傷心，跟家人討論後最終下定決定，要對張姓侄兒提出竊盜告訴，並親自將他帶來派出所。
員警聽完雙方說法，不禁怒斥張嫌怎麼可以這麼做，並聯絡收購之二手精品店家老闆到場指認，確認是張嫌將包包及項鍊變賣，由於親屬間的竊盜案屬告訴乃論，張女與張嫌之間為三等血親，姑姑堅持對姪兒提告，員警依法處理，全案依竊盜案移送地檢署偵辦。
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