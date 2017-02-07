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男控警逼酒測不成開單 密錄器還原真相他GG了

2017-02-07  14:37

［記者鄭淑婷／桃園報導］43歲邱姓男子有公共危險前科，104年12月間又因酒駕被員警攔查，他拒決酒測當場被開出罰單，事後卻反咬時任桃園警分局景福派出所的吳姓所長，當時他沒喝酒卻被強行要求酒測，因拒測才被警方開罰、吊照，向地檢署控告吳姓所長涉嫌瀆職，不過警方密錄器還原真相，邱男反吃上誣告罪，桃園地檢署檢察官偵結向法院聲請簡易判決。

警方密錄器拍下整個過程，邱男被查獲酒駕時拒絕配合酒測且自承有喝酒，經警方告知拒絕酒測的法律效果後，仍自行決定拒測，吳姓所長並無強行要求酒測，秋男卻誣指遭到強行酒測，他明明沒喝酒卻被開拒測罰單，已構成誣告罪嫌，偵結向法院聲請簡易判決。

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