逆向車禍致老夫妻永別 粗心駕駛辯不熟路況

2017-02-07 14:41

〔記者吳仁捷／新北報導〕林姓男子上月18日深夜駕駛自小客車，開上台65線板橋第二匣道時，逆向衝撞王保山駕駛的計程車，2車5人都受傷，其中吳姓老夫妻重傷，吳翁傷重不治；板橋警分局在逆向肇事的林嫌傷勢穩定後偵訊他，他辯稱，因不熟悉路況，以為可以切到另一車道卻釀禍，警方將依過失致死罪嫌，將他函送法辦。

板橋警方調查，這起車禍發生在上月18日深夜11點11分許，當時54歲計程車駕駛王保山搭載68歲吳翁、61歲吳妻從機場回到新北市板橋過年，正要開下台65線板二匣道時，卻碰上林逸勛駕車搭載23歲黃姓女友，剛開上匣道要往土城方向行駛，林嫌座車突然連切2個車道，逆向高速撞上王某計程車，2車車頭全毀，包括吳翁、吳妻、計程車司機王男、林男及其女友5人都送醫，但吳翁到院回天乏術。

警方過濾監視器，發現林逸勛駕車上匣道後，突從原本駕駛的車道，衝過分向防撞桿、槽化線，再撞上對向的計程車，警方林嫌疑在操作手機Google導航時導致車禍，但林嫌傷勢穩定後，供稱他是不熟路況，剛切換車道，就撞上對方，他也大吃一驚。

吳翁不幸遭逆向車輛撞上喪命，兒子、妻子等親友難掩哀慟，親友透露吳翁夫妻感情很好，到澳門3日遊，18日深夜返台，10點40分搭上計程車，未料40分鐘後，就遭遇死劫，悲憤的兒子代替父親控告計程車司機王保山、逆向駕車駕駛林逸勛業務過失致死、業務過失傷害、過失致死、過失傷害等罪嫌求償。