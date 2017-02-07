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囂張！警所旁糾眾尋仇砍人又砸店 2男受傷

2017-02-07  15:04

［記者陳恩惠／台北報導］台北市士林區今天凌晨發生一起糾眾尋仇案，20餘人分持棍棒刀械到某仲介公司內尋仇，當場砍傷2名王、郭姓男子後，犯案不過1分鐘便迅速離去；2名傷者直呼「不知道發生什麼事！」警方一問三不知，表示僅是前往尋友聊天喝酒，不知道為何會遭人攻擊，轄區士林警分局表示，這批歹徒行徑囂張，竟敢在離警所百公尺外尋仇，目前已全力追緝，已有數名涉案男子到案偵訊中。

警方轉述被害人指述，犯嫌至少20餘人，大約有10人衝進屋內毆人、砸物，造成其中王、郭姓男子因出手抵抗，導致右手臂及手指分別受傷，對方見人受傷流血，行兇後迅速逃離，另外，在場3男6女僅受到驚嚇並未遭這幫人毆打受傷，王、郭姓男子已向警方報案，控告這幫人傷害罪。

士林警方據報立刻成立專案小組偵辦，查訪在場何、李姓男子，了解遭砸店和毆打行兇原因，但李等也以「不知道、不清楚」來回答，也拒絕透露，經調閱路口監視器，發現犯嫌至少20餘人，分乘10餘部機車，從蘆洲沿重陽橋進入士林地區，行至案發地點後，10人進入屋內毆打、砸店，1分鐘後迅速往北投方向逃竄。

警方清查犯嫌等騎乘車輛，目前已掌握部分車牌號碼，另有多部機車遮掩車牌躲避查緝，除持續擴大調閱監視器外，目前已循線以車追人，追緝行兇犯嫌到案以釐清相關案情。

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  • 20餘人分乘機車前往尋仇。（記者陳恩惠翻攝）

    20餘人分乘機車前往尋仇。（記者陳恩惠翻攝）

  • 士林分局偵查隊長車宇基。（記者陳恩惠攝）

    士林分局偵查隊長車宇基。（記者陳恩惠攝）

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