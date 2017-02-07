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疑不滿工作多 男子在高雄鹽燈工廠自焚

2017-02-07  14:31

〔即時新聞／綜合報導〕一名30歲男子疑似不滿工作過量，今天下午1時許在高雄橋頭區大仁路一間鹽燈工廠，潑灑汽油自焚。

根據《蘋果日報》報導，男子送到醫院急救，院方提到男子與姑姑一起住，可能是生活不順利，又覺得同事把工作丟給他，才會想不開自焚，男子則是全身百分之百燒傷，生命垂危。

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