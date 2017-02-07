衰！賭客簽中184萬元 組頭被抄 彩金遭法官判追繳
2017-02-07 14:39
〔記者黃建華／高雄報導〕這個賭客有夠衰！好不容易簽中地下六合彩彩金184萬元，組頭被抄，法官除了判葉姓組頭賭博罪3月有期徒刑，如易科罰金9萬元，倒楣的是，簽中184萬元彩金的李姓賭客，也被依賭博罪判罰金2萬9仟元，184萬元彩金還得追回。
判決指出，葉姓男子被控提供前鎮區住處和綽號「千右」的不詳身分男子共同經營地下六合彩簽賭，自民國104年1月間某日起開始營運，於去年2月4日遭前鎮警分局持法院搜索票查獲簽賭站。
其中，警方從賭客簽單中過濾出李姓賭客，李男原本被列為葉姓組頭案的「證人」。
不料，檢警發現有懲治盜匪條例、賭博、槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險等前科的李姓男子，曾下注2萬8640元，簽中地下六合彩彩金184萬元，並已向葉姓組頭領走彩金花用。一併將李男轉列賭博案被告，並聲請簡易判決。
高雄地院一審，除將葉姓組頭依賭博罪判處有期徒刑3月外，如易科罰金，以一千元折算一日外;李姓賭客也被依賭博罪判處罰金2萬9仟元，最倒楣的是，李男未扣案之犯罪所得（簽賭六合彩贏得之彩金184 萬元），也被判應追回。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 真有全裸家政婦！ 25歲人妻到男客家脫光打掃
- 美中若開戰 軍事專家形容：阿基里斯對上農兵
- 打響西螺七崁 頭崁高鳴過世武術界惋惜
- 李國毅飆眼技 眼眶泛淚惹人憐
- 向李敖致敬 陳芳明：沒有他，威權統治的台灣可能更加酷寒
- 女神卡卡中場秀偷了紅粉佳人點子？本尊這樣霸氣回應！
- 一場醜態百出的黨主席選舉
- 美百大企業 抗川普禁穆令
- 川普政府若鬆綁金融監管 美6銀將回饋股東千億美元
- MLB》大聯盟正式提案 修正這2大棒球規則
- MLB》從右打看達比修飆速 壓迫感嚇壞球迷（影音）
- 增進認養率 市府訓練狗狗技藝
- 睡遍官夫人 央視前主播涉賄判刑
- 調查：逾半屋主看跌今年房價
- 自由開講》涂市長連任有危機？
- 中職》新球季目標 陽耀勳只有一個字
- 中場秀太殺 女神卡卡專輯銷量激增1000％！
- 墓仔埔蓋聚會所 潮州原民沒在怕
- 食材登錄不全 2公家機關餐廳挨罰
- 潘武雄專訪》讀勵志書找FU 座右銘「武」夠陽光
- 貝克漢遭勒索3300萬 拒付款被揭假公益
- 科技業主管遭資遣 勞動部助中年轉職
- 維冠倒塌週年 賴清德與失依兒少聚餐
- 慶祝愛國者超級盃冠軍 AV女優將為粉絲們口交
- 中菲行1月營收13.06億 年減2.3％
- 驚！曹格8歲兒英文草寫太美了
- 扶輪公益網攜手新北實物銀行 愛心資源擴大
- 將接掌農委會 林聰賢︰帶著批評前進
- H5N6肆虐 南韓撲殺3300萬隻家禽 蛋價狂飆
- 僧侶持有460萬顆冰毒藥丸 市價高達2.86億
- 有履歷身價俏 美濃敏豆每公斤破百元
- （影音）強尼戴普陷破產危機 為搏翻身全指望這部...
- 2017英雄片來勢洶洶 金鋼狼《羅根》打頭陣
- 成立宜蘭服務處 蔣萬安：讓鄉親知道我來了
- 德微1月營收1.04億元 目標今年雙位數成長
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT calls on president to protest over Diaoyutais
- 吳克群臉書預告要離開...「邁向三個月未知征程」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Concerns that warship name might cause confusion
- 新港媽祖遶境 豬哥亮點起馬砲
- 5年絞刑處決1.3萬人 敘國監獄如「人肉屠宰場」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：衰！賭客簽中184萬元 組頭被抄 彩金遭法官判追繳
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分