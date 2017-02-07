衰！賭客簽中184萬元 組頭被抄 彩金遭法官判追繳

2017-02-07 14:39

〔記者黃建華／高雄報導〕這個賭客有夠衰！好不容易簽中地下六合彩彩金184萬元，組頭被抄，法官除了判葉姓組頭賭博罪3月有期徒刑，如易科罰金9萬元，倒楣的是，簽中184萬元彩金的李姓賭客，也被依賭博罪判罰金2萬9仟元，184萬元彩金還得追回。

判決指出，葉姓男子被控提供前鎮區住處和綽號「千右」的不詳身分男子共同經營地下六合彩簽賭，自民國104年1月間某日起開始營運，於去年2月4日遭前鎮警分局持法院搜索票查獲簽賭站。

其中，警方從賭客簽單中過濾出李姓賭客，李男原本被列為葉姓組頭案的「證人」。

不料，檢警發現有懲治盜匪條例、賭博、槍砲彈藥刀械管制條例、公共危險等前科的李姓男子，曾下注2萬8640元，簽中地下六合彩彩金184萬元，並已向葉姓組頭領走彩金花用。一併將李男轉列賭博案被告，並聲請簡易判決。

高雄地院一審，除將葉姓組頭依賭博罪判處有期徒刑3月外，如易科罰金，以一千元折算一日外;李姓賭客也被依賭博罪判處罰金2萬9仟元，最倒楣的是，李男未扣案之犯罪所得（簽賭六合彩贏得之彩金184 萬元），也被判應追回。