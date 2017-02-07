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砍斷超商店員手掌 陳姓少年父：會去道歉

陳姓少年犯案前曾在超商附近徘徊。（資料照，記者曾健銘翻攝）

2017-02-07  14:49

〔即時新聞／綜合報導〕新北市新莊區某超商，發生17歲丁姓打工少年，遭同年齡陳姓少年持西瓜刀搶劫斷掌案件。行兇的陳姓少年目前已被逮捕，全案正朝強盜、殺人未遂罪嫌偵辦。陳姓少年的父親向媒體表示，他兒子對於砍人非常後悔，會負起該負的法律責任。

根據《蘋果日報》報導，今天中午回到樹林區住處的陳父表示，案件發生後，他曾經很生氣的質問兒子，「你砍了人心裡有開心嗎？」陳少也坦白回，「沒有，很難過。」表現出非常懊悔的態度。

陳父強調，今天若是他兒子被砍，他也一定很生氣，所以他一定尊重法官的判決，不會有什麼意見，兒子也知道自己犯下錯誤，會負起該有的法律責任，未來也會親自向丁姓少年及家屬道歉。

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