「女兒是我的！」獸父性侵稚女擋交友

2017-02-07 14:30

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市16歲張姓少女從幼稚園就遭父親染指，上了國中變本加厲，把女兒視為己物，經常窺視女兒手機、臉書、Line訊息，只要發現女兒有追求者，就電請學校導師去處理，少女受不了向男友求助，揭發爸爸獸行，估算少女遭爸爸強制猥褻、強制性交超過百次，桃園地檢署檢察官偵結依家暴妨害性自主罪嫌起訴張父。

少女指控，她就讀幼稚園、國小時，爸爸就會磨蹭她的下體，上了國中不時被爸爸帶到房間性侵，全家人一起出國或在台灣旅行時也躲不掉，連交友都沒有自由，不敢向媽媽求救，只能找男友訴苦：「我很想告我爸爸。」

張父坦言曾把女兒男友約出要求分手，也向導師反映女兒交友問題，要導師幫忙介入處理，出遊時也曾與女兒同房，但否認猥褻、性侵女兒；張母則證稱，丈夫與女兒的關係很緊密，丈夫對女兒有求必應，希望在物質上盡量滿足她，女兒從沒提過遭猥褻、性侵的事。

檢方傳喚少女導師、男友作證，導師證稱張父常會打電話詢問少女交友狀況，只要發現蛛絲馬跡就會來電；男友則稱，少女曾在臉書私訊遭爸爸性侵，想要提出告訴，加上張父測謊未過及少女驗傷報告，檢方偵結依家暴妨害性自主罪嫌起訴張父。