「女兒是我的！」獸父性侵稚女擋交友
2017-02-07 14:30
［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市16歲張姓少女從幼稚園就遭父親染指，上了國中變本加厲，把女兒視為己物，經常窺視女兒手機、臉書、Line訊息，只要發現女兒有追求者，就電請學校導師去處理，少女受不了向男友求助，揭發爸爸獸行，估算少女遭爸爸強制猥褻、強制性交超過百次，桃園地檢署檢察官偵結依家暴妨害性自主罪嫌起訴張父。
少女指控，她就讀幼稚園、國小時，爸爸就會磨蹭她的下體，上了國中不時被爸爸帶到房間性侵，全家人一起出國或在台灣旅行時也躲不掉，連交友都沒有自由，不敢向媽媽求救，只能找男友訴苦：「我很想告我爸爸。」
張父坦言曾把女兒男友約出要求分手，也向導師反映女兒交友問題，要導師幫忙介入處理，出遊時也曾與女兒同房，但否認猥褻、性侵女兒；張母則證稱，丈夫與女兒的關係很緊密，丈夫對女兒有求必應，希望在物質上盡量滿足她，女兒從沒提過遭猥褻、性侵的事。
檢方傳喚少女導師、男友作證，導師證稱張父常會打電話詢問少女交友狀況，只要發現蛛絲馬跡就會來電；男友則稱，少女曾在臉書私訊遭爸爸性侵，想要提出告訴，加上張父測謊未過及少女驗傷報告，檢方偵結依家暴妨害性自主罪嫌起訴張父。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 真有全裸家政婦！ 25歲人妻到男客家脫光打掃
- 美中若開戰 軍事專家形容：阿基里斯對上農兵
- 打響西螺七崁 頭崁高鳴過世武術界惋惜
- 李國毅飆眼技 眼眶泛淚惹人憐
- 向李敖致敬 陳芳明：沒有他，威權統治的台灣可能更加酷寒
- 女神卡卡中場秀偷了紅粉佳人點子？本尊這樣霸氣回應！
- 一場醜態百出的黨主席選舉
- 美百大企業 抗川普禁穆令
- 川普政府若鬆綁金融監管 美6銀將回饋股東千億美元
- MLB》大聯盟正式提案 修正這2大棒球規則
- MLB》從右打看達比修飆速 壓迫感嚇壞球迷（影音）
- 增進認養率 市府訓練狗狗技藝
- 睡遍官夫人 央視前主播涉賄判刑
- 調查：逾半屋主看跌今年房價
- 自由開講》涂市長連任有危機？
- 中職》新球季目標 陽耀勳只有一個字
- 中場秀太殺 女神卡卡專輯銷量激增1000％！
- 墓仔埔蓋聚會所 潮州原民沒在怕
- 食材登錄不全 2公家機關餐廳挨罰
- 潘武雄專訪》讀勵志書找FU 座右銘「武」夠陽光
- 貝克漢遭勒索3300萬 拒付款被揭假公益
- 科技業主管遭資遣 勞動部助中年轉職
- 維冠倒塌週年 賴清德與失依兒少聚餐
- 慶祝愛國者超級盃冠軍 AV女優將為粉絲們口交
- 中菲行1月營收13.06億 年減2.3％
- 驚！曹格8歲兒英文草寫太美了
- 扶輪公益網攜手新北實物銀行 愛心資源擴大
- 將接掌農委會 林聰賢︰帶著批評前進
- H5N6肆虐 南韓撲殺3300萬隻家禽 蛋價狂飆
- 僧侶持有460萬顆冰毒藥丸 市價高達2.86億
- 有履歷身價俏 美濃敏豆每公斤破百元
- （影音）強尼戴普陷破產危機 為搏翻身全指望這部...
- 2017英雄片來勢洶洶 金鋼狼《羅根》打頭陣
- 成立宜蘭服務處 蔣萬安：讓鄉親知道我來了
- 德微1月營收1.04億元 目標今年雙位數成長
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT calls on president to protest over Diaoyutais
- 吳克群臉書預告要離開...「邁向三個月未知征程」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Concerns that warship name might cause confusion
- 新港媽祖遶境 豬哥亮點起馬砲
- 5年絞刑處決1.3萬人 敘國監獄如「人肉屠宰場」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「女兒是我的！」獸父性侵稚女擋交友
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分