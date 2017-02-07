違法逃漏稅15億 聚合發董事長1千萬交保

2017-02-07 14:26

［記者楊政郡／台中報導］聚合發建設公司、坤悅開發公司（上櫃公司）董事長陳世坤等人，涉嫌偽以「合建分售」手法逃漏稅，105年兩稅合一新制之前3建案中市七期「獨秀」、「榮耀」及竹北市「香褆」，逃漏稅達15億元，檢察官聲請延押，台中地院法官認為已無羈押必要，上午裁定陳世坤、祈興國各以1千萬元交保候傳；陳淑鳳、陳淑陵兩人諭令限制出境。

105年12月8日中檢指揮台中市調查處、市警局展開搜索，查扣聚合發董事長陳世坤等主要董事名下不動產及帳戶63億元，約談陳等多人，9日上午對陳世坤夫妻等5人聲請羈押，被告觸犯刑法普通侵占罪與業務侵占罪、逃漏稅捐、製作不實會計憑證等罪，陳世坤、祈興國、陳淑鳳、陳淑陵均有勾串共犯及證人之虞，及逃亡之虞，裁定羈押並禁見，陳妻陳素娟犯嫌不足請回。

據悉，105年元月兩稅合一制施行前，個人出售土地之交易所得屬於免稅，聚合發陳世坤等人涉嫌利用此優惠，假藉以公司股東個人名義購入土地，再以該土地與聚合發建設公司「合建分售」，逃避公司營業稅、營所稅及個人土地交易所得稅，目前清查「獨秀」、「榮耀」及「香褆」3建案已達15億元。

專案小組指出，已掌握公司資金透過股東個人，向地主購買土地，其實資金都來是自公司，如此一來，就可免掉土地交易所得稅，形式上變成是建商與地主「合建分售」，其實是建商「自建自售」的事實。

檢察官認為另有10建案仍待清查，聲請延押，法官認為被告已坦承行使及變造文書等行為，至於其他個案還有待檢察官釋明，雖陳等在國外有置產，並無不能重保替代的情形，陳、祈兩人交保期間，每天上午必須向轄區派出所報到，替代羈押，陳淑鳳、陳淑陵兩人已無串證之虞，諭令限制出境、出海。