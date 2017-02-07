聞檜香攔檢 警方查獲盜伐案

三星警方聞到檜木香氣攔車臨檢，查獲盜伐案，涉案吳姓男子（左）被移送法辦。（圖由警方提供）

2017-02-07 14:07

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣35歲吳姓山老鼠，涉嫌到大同鄉明池山區盜伐珍貴檜木，準備開車離去時，警方聞到檜木氣味攔截臨檢，查獲車上贓木，訊後依違反森林法移送法辦。

武陵櫻花季將登場，宜蘭縣三星警分局投入交通疏導工作，分局長吳山連要求轄區派出所，一併監控林區動態，不讓竊賊有可乘之機，昨天執行巡邏勤務時，在大同鄉台7省道63.9公里，即明池路段，發現可疑貨車，會同林務局人員追查。

警方攔下貨車，車內散發出濃烈木頭香氣，打開後車廂起出扁柏、紅檜各2塊、電鋸，吳姓男子坦承犯案，警訊後移送地檢署偵辦。