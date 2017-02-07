毆打獄友腦震盪 罪加一條判拘役50日
2017-02-07 13:47
〔記者黃建華／高雄報導〕在高雄監獄服刑的黃姓受刑人，僅因用水問題與洪姓受刑人口角，竟動手毆打洪男，並以囚房內儲水桶痛毆洪男頭部，造成洪男腦震盪，高雄地院今將黃男依傷害罪，處拘役50日，如易科罰金，換算應繳5萬元。
判決指出，黃姓男子與洪姓被害人都是高雄監獄服刑的受刑人，雙方於民國104年12月26日11時42分許，在高雄監獄內仁園13號房，因生活細節及用水問題意見不合引發爭執，黃男竟以徒手及以持房內儲水桶毆打洪男頭部及身體，致洪頭部外傷併腦震盪、顏面皮下血腫、左枕部皮下血腫、左肩鈍傷、左上臂擦挫傷、腰椎鈍傷、雙手肘擦挫傷、雙踝擦挫傷、左小腿擦挫傷等傷害。
案經洪姓受刑人訴由高雄地檢署偵查起訴，高雄地院審酌黃男在審理時雖賠償2千元給洪男，仍依傷害罪判處他拘役50日，如易科罰金，以一千元折算一日。
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