| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑不滿工作多 男子在高雄鹽燈工廠自焚
 首頁 > 社會

深夜死亡車禍 外籍男闖紅燈遭賓士車撞

2017-02-07  13:56

〔記者鄭景議／台北報導〕今（2）日凌晨2時許，在民權東路及光復北路交叉路口發生一起死亡車禍，一台賓士由東往西從民權東路經過光復北路交叉路口時，一名美國籍的葛姓男子（51）突然闖紅燈穿越馬路，駛賓士車的吳姓駕駛（28）因天色昏暗，沒有看到男子便直接撞上，葛男受衝擊直接飛到路旁人行道；醫護人員接獲通報趕到現場，葛男已經無呼吸心跳，經過CPR搶救後，仍然宣告不治。

監視器畫面可以看見，葛男是直接橫越馬路，吳男完全沒有看見葛男，直接撞上；雖然吳男稱自己時速並未過快，但因撞擊力道十分大，葛男直接飛到路旁人行道，因此警方還在調查當時吳男的車速。

肇事的賓士車的右前車燈及右前葉子板嚴重凹陷，右後照鏡也整個脫落，車窗也碎裂，可見事發當時撞擊力道之大，目前警方持續調查事發經過，釐清雙方責任，並在稍後將賓士車吳姓駕駛依過失致人於死罪送辦。（14：15更新）

廣告
  • 賓士車毀損嚴重。（記者鄭景議攝）

    賓士車毀損嚴重。（記者鄭景議攝）

  • 車燈嚴重凹陷。（記者鄭景議攝）

    車燈嚴重凹陷。（記者鄭景議攝）

  • 車窗也碎裂。（記者鄭景議攝）

    車窗也碎裂。（記者鄭景議攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 外籍 死亡車禍 闖紅燈
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：深夜死亡車禍 外籍男闖紅燈遭賓士車撞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.