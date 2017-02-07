深夜死亡車禍 外籍男闖紅燈遭賓士車撞

2017-02-07 13:56

〔記者鄭景議／台北報導〕今（2）日凌晨2時許，在民權東路及光復北路交叉路口發生一起死亡車禍，一台賓士由東往西從民權東路經過光復北路交叉路口時，一名美國籍的葛姓男子（51）突然闖紅燈穿越馬路，駛賓士車的吳姓駕駛（28）因天色昏暗，沒有看到男子便直接撞上，葛男受衝擊直接飛到路旁人行道；醫護人員接獲通報趕到現場，葛男已經無呼吸心跳，經過CPR搶救後，仍然宣告不治。

監視器畫面可以看見，葛男是直接橫越馬路，吳男完全沒有看見葛男，直接撞上；雖然吳男稱自己時速並未過快，但因撞擊力道十分大，葛男直接飛到路旁人行道，因此警方還在調查當時吳男的車速。

肇事的賓士車的右前車燈及右前葉子板嚴重凹陷，右後照鏡也整個脫落，車窗也碎裂，可見事發當時撞擊力道之大，目前警方持續調查事發經過，釐清雙方責任，並在稍後將賓士車吳姓駕駛依過失致人於死罪送辦。（14：15更新）