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疑不滿工作多 男子在高雄鹽燈工廠自焚
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台中高爾夫球場火災 29輛電動球車燒毀

台中高爾夫球場車庫火災，29輛高爾夫球車被燒毀，鐵皮屋頂也塌陷。（記者歐素美攝）

2017-02-07  13:31

〔記者歐素美／台中報導〕台中高爾夫球場昨天晚上9點多，停放電動高爾夫球車的車庫突然起火，員工發現報案，消防局獲報趕往灌救，約半小時即撲滅火勢，但車庫已付之一炬，共29輛高爾夫球車被燒毀，幸影響不大，球場今天照常營運，消防局及警方今天派員調查火災發生原因，初步排除人為縱火；業者表示，將釐清是電線走火或電池過充所致。

位於大雅區通山路的台中高爾夫球場，停放電動高爾夫球車的車庫，昨晚9點多突然起火，住在車庫後方宿舍的員工發現，趕緊報案，消防局獲報立即出動大批人車前往灌救，半小時即撲滅火勢，消防局及警方今天並派員前往調查火災發生原因，初步排除人為縱火，疑為電線走火所致。

台中高爾夫球場協理賴俊安表示，車庫內共停放29輛高爾夫球車，火災共造成23輛全毀、6輛半毀，懷疑可能是電線走火或電池過充所致，幸剩餘高爾夫球車尚夠使用，並不影響營運，將儘快復建。消防局粗估業者財物損失約90萬元。

相關影音（消防局提供）

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  • 被燒半毀的高爾夫球車。（記者歐素美攝）

    被燒半毀的高爾夫球車。（記者歐素美攝）

  • 消防局人員前往火災現場鑑定火災原因。（記者歐素美攝）

    消防局人員前往火災現場鑑定火災原因。（記者歐素美攝）

  • 台中高爾夫球場停放電動高爾夫球車的車庫付之一炬。（記者歐素美攝）

    台中高爾夫球場停放電動高爾夫球車的車庫付之一炬。（記者歐素美攝）

  • 台中高爾夫球場在火災後照常營運，仍有許多民眾前往打球。（記者歐素美攝）

    台中高爾夫球場在火災後照常營運，仍有許多民眾前往打球。（記者歐素美攝）

  • 台中高爾夫球場火災，消防人員前往灌救。（記者歐素美翻攝）

    台中高爾夫球場火災，消防人員前往灌救。（記者歐素美翻攝）

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標題：台中高爾夫球場火災 29輛電動球車燒毀


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