台中高爾夫球場火災 29輛電動球車燒毀
2017-02-07 13:31
台中高爾夫球場車庫火災，29輛高爾夫球車被燒毀，鐵皮屋頂也塌陷。（記者歐素美攝）
〔記者歐素美／台中報導〕台中高爾夫球場昨天晚上9點多，停放電動高爾夫球車的車庫突然起火，員工發現報案，消防局獲報趕往灌救，約半小時即撲滅火勢，但車庫已付之一炬，共29輛高爾夫球車被燒毀，幸影響不大，球場今天照常營運，消防局及警方今天派員調查火災發生原因，初步排除人為縱火；業者表示，將釐清是電線走火或電池過充所致。
位於大雅區通山路的台中高爾夫球場，停放電動高爾夫球車的車庫，昨晚9點多突然起火，住在車庫後方宿舍的員工發現，趕緊報案，消防局獲報立即出動大批人車前往灌救，半小時即撲滅火勢，消防局及警方今天並派員前往調查火災發生原因，初步排除人為縱火，疑為電線走火所致。
台中高爾夫球場協理賴俊安表示，車庫內共停放29輛高爾夫球車，火災共造成23輛全毀、6輛半毀，懷疑可能是電線走火或電池過充所致，幸剩餘高爾夫球車尚夠使用，並不影響營運，將儘快復建。消防局粗估業者財物損失約90萬元。
相關影音（消防局提供）
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 真有全裸家政婦！ 25歲人妻到男客家脫光打掃
- MLB》大聯盟正式提案 修正這2大棒球規則
- 《紅樓夢》開鏡 借不到西門紅樓求援
- 〈親子會客室〉看孩子臉色 能怪誰
- 國民黨主席選舉激戰 黑幫集體申請入黨
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 ‘Blue Magpie’ program to be inked today
- MLB》美國大谷翔平？17歲天才高中生驚動棒壇（影音）
- 收費有利弊 動保團體籲做好配套
- 「我不是肖查某」 D奶女星婚後3孩拒喊媽
- 美中若開戰 軍事專家形容：阿基里斯對上農兵
- 今年最強冷氣團來襲 專家：和過去的冷空氣很不同
- 工業及服務業普查 4月中展開
- 15處外資違法炒房 澳政府勒令售出
- 國機國造啟動！委製新高教機 空軍今與中科院簽約
- 中風男10年無身分證 南戶所跨區助申辦
- 自閉症女孩生日沒人來 母親上網求援後湧入人潮
- 02/07 各報重點新聞一覽
- 市府轉運站 悠遊卡客服開張
- 龍潭傳說變吉祥物 龍寶超Q
- 汪星界的史瑞克 小拉布拉多出生竟是綠色的！
- 《神鬼奇航5》預告曝光！ 「他」終於回來了
- 台灣首爆H5N6 中國曾禽傳人11死
- 擋土牆大改造 變景觀新亮點
- 苗市10、12、18、19日 實施交管
- 287間郵局維持週六營業 還增加這一間
- 諷刺美國第一 歐洲爭當老二
- 不只高鳴！資深藝人年輕風光晚景淒涼
- 元宵來點不一樣的！ 南天府辦幼兒博杯活動
- NBA》波士頓最終章 老皮跪吻地板
- 平溪天燈節週六登場 9點起交管
- 內溪大排上千綠鬣蜥出沒 民虧變「侏羅紀公園」
- 黨產會2/24查救國團 預計再開第2次聽證
- 猿添第2位洋投 還是老面孔
- 高市空氣品質不佳 仁武9測站達「紅害」
- 悲痛！布蘭妮妹眼睜睜看愛女翻車墜池塘 仍未脫離險境
- 寒流要來了 全台冷到下週一
- 坐霸王公車被討錢 奧客怒飆「沒錢，別煩我！」
- Rain金泰希2度蜜月？悄現身洛杉磯被捕獲！
- 雪地即刻救援！少女用書包揹羊媽媽、狗狗揹仔羊
- 萬少丞申請入黨 國民黨：已退回
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台中高爾夫球場火災 29輛電動球車燒毀
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分