台中高爾夫球場火災 29輛電動球車燒毀

台中高爾夫球場車庫火災，29輛高爾夫球車被燒毀，鐵皮屋頂也塌陷。（記者歐素美攝）

2017-02-07 13:31

〔記者歐素美／台中報導〕台中高爾夫球場昨天晚上9點多，停放電動高爾夫球車的車庫突然起火，員工發現報案，消防局獲報趕往灌救，約半小時即撲滅火勢，但車庫已付之一炬，共29輛高爾夫球車被燒毀，幸影響不大，球場今天照常營運，消防局及警方今天派員調查火災發生原因，初步排除人為縱火；業者表示，將釐清是電線走火或電池過充所致。

位於大雅區通山路的台中高爾夫球場，停放電動高爾夫球車的車庫，昨晚9點多突然起火，住在車庫後方宿舍的員工發現，趕緊報案，消防局獲報立即出動大批人車前往灌救，半小時即撲滅火勢，消防局及警方今天並派員前往調查火災發生原因，初步排除人為縱火，疑為電線走火所致。

台中高爾夫球場協理賴俊安表示，車庫內共停放29輛高爾夫球車，火災共造成23輛全毀、6輛半毀，懷疑可能是電線走火或電池過充所致，幸剩餘高爾夫球車尚夠使用，並不影響營運，將儘快復建。消防局粗估業者財物損失約90萬元。

相關影音（消防局提供）