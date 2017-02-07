不滿守喪都他1人 男子父親靈前開槍洩憤被逮

陳男持槍後棄槍還拿菜刀自戕，送醫後並無大礙。（記者廖淑玲攝）

2017-02-07 13:27

〔記者廖淑玲／雲林報導〕家住褒忠鄉馬鳴村的陳姓男子，因父親病逝後靈堂都由他一人守喪，昨天晚間酒後藉酒大鬧靈堂，並持槍在靈前開了數槍洩怒，家人隨即報警處理，被警方逮捕查獲槍枝及毒品，今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品罪移送。

昨天晚間7點15分許，雲林縣褒忠分駐所接獲報警，指有人在喪宅靈前開槍，經所長丁昭文率員警抵達現場，調查發現是33歲陳姓男子不滿父親死後都由他一人守靈，和家人大起衝突後，竟持槍在靈前開槍，獲悉家人報警趕緊躲進屋內並將槍枝丟棄到屋後水溝。

丁昭文等人到場後經屋主同意入內搜索，將陳男逮捕到案並在其房間内查獲安排他命0．27公克、吸食器乙組及注射針筒4支，另在屋後水溝找到陳男丟棄改造手槍乙枝，內含3顆已膛炸子彈。

陳男坦承因不滿家人不為父親守靈，才拿出已故大哥放置在家中的槍枝開了1槍洩怒，結果有3槍膛炸並沒有傷害家人，事後還自己拿菜刀自戕，警方先將陳男送醫包紮後並無大礙，今天訊後依法移送。

陳男（左）行兇後被警方逮捕並查獲槍枝。（記者廖淑玲翻攝）