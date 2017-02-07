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疑不滿工作多 男子在高雄鹽燈工廠自焚
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8旬翁出門忘記地址迷路 警關心助返家

2017-02-07  13:16

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢警分局興國派出所警員謝衛明、張友人，昨下午巡邏經過中壢區中山路前，發現86歲高姓老翁獨自站在路旁四處觀望，似乎在找尋什麼，兩警見老翁需要協助，但高姓老翁沒辦法說出自已的年籍資料，也不知道為什麼在路旁，時值風大天涼，兩警見狀只好先將老翁帶回派出所照顧，老翁被帶回派出所休息，才想起家人連絡方式。

老翁兒子接獲通知到派出所接人時表示，家住龜山區，父親為了到中壢的同鄉會與同鄉聚會，中午獨自從家中搭計程車，但年紀大記憶力退化，記不清實際地址也講不出來，所以就在半路上下車，想要靠步行找聚會地點，只是怎麼也想不起來迷路，謝謝警方幫忙協助，不然父親仍在路上吹風受凍。

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  • 8旬翁出門到同鄉會忘記地址迷路，警關心助返家。（記者李容萍翻攝）

    8旬翁出門到同鄉會忘記地址迷路，警關心助返家。（記者李容萍翻攝）

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