色男百貨公司廁所拿出手機偷窺 竟辯「好奇」判刑

2017-02-07 13:03

〔記者楊國文／台北報導〕李姓男子去年2月農曆過年後，擅自進入新北市某百貨公司員工廁所，並以手機拍照和錄影功能的預覽功能偷看女職員如廁情形，被害女職員剛脫下內褲，卻查覺有iPhone手機兩度伸進廁間地上，以螢幕朝上方式對準她偷拍，不動聲色通知同事將李男逮獲，高等法院今依妨害秘密罪判李男2月徒刑，可易科罰金6萬元定讞。

30多歲的李男辯稱，不知該廁所是員工廁所才誤闖，因發現有小便斗，以為是男生廁所，不久聽到隔壁廁間有女生聲音，「好奇」才拿出手機並打開前置鏡頭和螢幕觀看，絕未偷拍或錄影，也沒有看到私密處，只看到女職員的小腿而已，「我看到的小腿很白，因此確定是女生」。

但被害人指控，她先看到李男將整支手機從廁間地上伸進來，且螢幕是朝上，懷疑是有人偷拍或錄影，她先用力乾咳兩聲示警，李男果然先將手機伸回去，過沒多久竟第二次伸過來，「根本是故意偷窺」。

高院認定李男辯詞不足採信，雖未查獲其偷錄被害人畫面或偷拍照片，但李男已承認從手機螢幕看到被害人小腿等處，與被害人供詞吻合，因此將他依妨害秘密罪判刑。