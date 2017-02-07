很累很想睡一覺 男偷走路邊車當行動摩鐵

2017-02-07 13:01

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕八德警分局高明派出所巡佐邱瑞林、員警詹偉唐，6日接到劉姓車主報案，停放在桃園市八德區廣福路的小客車被偷，自行裝設的監視器畫拍到年約50歲、頭頂微禿、身穿藍色外套、背束口袋背包並著深色雨鞋的竊賊，警方1小時就逮到涉案的50歲張姓男子，他的雨鞋款式十分特別，比對畫面證實張男就是影中人。

張男供稱，近日從台東北上桃園找工作，四處做臨時工很累，走著走著看見停放路邊的小客車，想借用車內空間小憩，用手試著拉車門發現沒鎖，以隨身鑰匙開啟電門，車子竟然發動了，當下就把車子開到附近找個安靜的地方休息，怎知下車尿尿時就被警方查獲，訊後被依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。