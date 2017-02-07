竊賊見警躺地上狂哭 大喊「我要媽媽」
2017-02-07 13:02
［記者許展溢／苗栗報導］「我要媽媽、我要媽媽」，苗栗縣頭份33歲徐姓男子去年底陸續在苗栗縣各鄉鎮犯下24起竊盜罪，頭份警分局獲報，昨晚到徐男家搜索，將他逮捕到案帶回偵辦，沒想到徐男卻不停哭鬧，筆錄都還沒做完，就像個小孩子，躺在地上一把鼻涕一把眼淚，大聲哭喊「叫我媽媽來」，讓警方看了哭笑不得。
警方指出，上月有民眾家中門窗未鎖遭徐男闖入，將錢財一掃而去，屋主損失慘重，頭份分局隨即成立專案小組偵辦，調閱、清查各大路口監視器，發現徐男涉嫌重大，昨天見時機成熟，前往徐男近年在苗栗市金龍街住處逮人。
警方表示，在徐男住處起獲作案工具、變造車牌一批及行竊贓物皮包、手機、現金等物，另也查扣安非他命0.3公克，訊後徐男坦承犯下多起竊盜案。
「叫我媽媽來！」頭份派出所所長詹國政說，前往徐男住處時，徐男疑似因驚嚇過度，當場嚎啕大哭，一直哭喊著「媽媽、媽媽」，最後被帶回警局，還是同樣不停大聲哭著說，「媽媽、媽媽，叫我媽媽來」。
苗縣共有5個分局，徐男在各分局轄區都分別犯下案件，尤以頭份、竹南最多，警方訊問徐男，縣內有18鄉鎮是如何挑選地區犯案，徐男回答，「因為通宵、大湖太遠了」，如此回答也讓警方哭笑不得。
警方說，徐男曾被判刑6年，訊後已將他依竊盜罪移送苗栗地檢署偵辦。
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