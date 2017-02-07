| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑不滿工作多 男子在高雄鹽燈工廠自焚
 首頁 > 社會

躲查緝竟拖行警 男遭逮抖喊：我會怕啊！

2017-02-07  12:54

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水警分局中山路派出所長賴崇逸今晨1時許帶隊巡邏，在淡金路上攔查下30歲的涂姓男子，賴崇逸眼尖透過副駕駛座發現毒品吸食器，探身查看時涂男突換檔企圖逃逸，將賴崇逸拖行約5公尺，在賴崇逸奪下車鑰匙跟羅姓員警對空鳴2槍，涂男才停車，所幸遭拖行的所長僅受擦傷，並無生命危險。

警方表示，涂男遭攔查後神色緊張，還假意配合警方盤查，翻開包包說：「沒有東西啊。」但仍被所長發現車內有吸食器，不料卻遭到涂男拖行，所長雖奮力奪車鑰匙及換檔，涂男卻哭叫繼續不願停車，直到羅姓員警對空鳴槍，涂男才嚇到停車。

涂男遭逮後還不斷在原地跳腳，抖喊：「我會怕啊！」、「我緊張才會這樣啦！」直到支援警力到場才乖乖認栽，向受傷的所長道歉，訊後被移送法辦。

相關影音

廣告
  • 所長賴崇逸傷勢。（記者王宣晴翻攝）

    所長賴崇逸傷勢。（記者王宣晴翻攝）

  • 涂姓男子遭逮後在所長面前急跳腳，抖喊：「我會怕啊！」（記者王宣晴翻攝）

    涂姓男子遭逮後在所長面前急跳腳，抖喊：「我會怕啊！」（記者王宣晴翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 拖行
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：躲查緝竟拖行警 男遭逮抖喊：我會怕啊！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.