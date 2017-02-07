躲查緝竟拖行警 男遭逮抖喊：我會怕啊！

2017-02-07 12:54

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水警分局中山路派出所長賴崇逸今晨1時許帶隊巡邏，在淡金路上攔查下30歲的涂姓男子，賴崇逸眼尖透過副駕駛座發現毒品吸食器，探身查看時涂男突換檔企圖逃逸，將賴崇逸拖行約5公尺，在賴崇逸奪下車鑰匙跟羅姓員警對空鳴2槍，涂男才停車，所幸遭拖行的所長僅受擦傷，並無生命危險。

警方表示，涂男遭攔查後神色緊張，還假意配合警方盤查，翻開包包說：「沒有東西啊。」但仍被所長發現車內有吸食器，不料卻遭到涂男拖行，所長雖奮力奪車鑰匙及換檔，涂男卻哭叫繼續不願停車，直到羅姓員警對空鳴槍，涂男才嚇到停車。

涂男遭逮後還不斷在原地跳腳，抖喊：「我會怕啊！」、「我緊張才會這樣啦！」直到支援警力到場才乖乖認栽，向受傷的所長道歉，訊後被移送法辦。

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