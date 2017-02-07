泰山鐵皮工廠起火 上百警消射水救援中

工廠冒出大量濃煙。備註：照片來源為新北市消防局。（記者曾健銘翻攝）

2017-02-07 12:42

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市泰山區磚雅厝1處鐵皮工廠，今日中午12時許驚傳火警，據目擊民眾指稱，該鐵皮工廠內冒出大量濃煙，新北市消防局獲報已派出7分隊、中隊、大隊及南雅重機械趕往救援，目前火勢已控制，現場尚未傳出人員傷亡，詳細起火原因仍待調查。