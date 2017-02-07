利用老闆信任 女會計監守自盜逾2000萬

2017-02-07 12:43

〔記者謝君臨／台北報導〕原聿室內裝修工程股份有限公司林姓女會計，涉嫌於99年至104年間，利用老闆信任與職務之便，監守自盜2294萬元，並將錢轉匯至丈夫帳戶，而後流向不明；台北地檢署調查後，今依業務侵占罪嫌將林女起訴，至於林女丈夫則因常年在中國工作，檢察官認定其帳戶應為林女所用，將林女丈夫不起訴。

原聿公司創立於民國88年，專營商業空間、建築景觀，以及高級住宅的設計規劃，總部位於台北，92年成立上海分公司，員工人數也從30人擴增至100人，但其財務管理卻仍由林姓女會計一手處理，缺乏其他把關機制。

檢方調查，原聿公司的老闆原對林女頗為信任，因他常往來台灣、中國，遂將公司財務交由林女打理，由她負責處理貨款交付、公司水電費等會計業務，但林女卻利用老闆信賴監守自盜，5年內陸續提領出2294萬元，再將錢匯至其丈夫帳戶，以為神不知鬼不覺。

而全案之所以會爆發，源於林女有次至銀行提款，特別向行員交代，表示這幾筆提款記錄是老闆要私下處理的款項，要求行員不要在存簿上註記，此舉引起行員懷疑，強調此行為涉及偽造文書，無法照辦，且由於原聿是大客戶，行員為求謹慎，向原聿老闆娘求證，追查之下，才發現公司帳務短少，對林女提告。

檢察官傳喚林女出庭，她含糊其詞，表示確有提領款項，但都是為了要繳交公司的相關財務費用，不過卻拿不出單據證明，經清查林女與其丈夫帳戶，發現僅剩下5、6萬元，檢察官詢問林女金錢流向，她交代不清，推稱「花掉了」。

原聿公司原本指控林女涉嫌侵占逾4000萬元款項，經檢察官勾稽比對後，發現有部分金額確實用於支付公司貨款等相關支出，其侵占總額為2294萬元，今依業務侵占罪嫌將她起訴；案發後，林女已被公司免職。