被指伴遊 章子怡告《壹週刊》高院判敗訴

2017-02-07 12:33

〔記者楊國文／台北報導〕中國女星章子怡不滿《壹週刊》於五年前以「捲入薄熙來案，章子怡伴遊10年撈32億」報導，認為捏造、影射她和薄熙來等人交往及被包養形象，已損及名譽而興訟，刑事部份，撰文記者已無罪定讞，民事求償部份，高等法院認定，章子怡和中國官員薄熙來是公眾人物，兩人交往是可受公評之事，《壹週刊》也盡合理查證，今判章子怡敗訴；還可上訴。

判決指出，101年5月《壹週刊》引述美國中文媒體「博訊新聞網」，報導章子怡伴遊中國高官10年賺取32億元，其中陪前重慶市市委書記薄熙來10次，每次代價1千萬元人民幣。

章女認為報導不實，告《壹週刊》吳明儀等3名記者加重誹謗，並向《壹週刊》、記者提出附帶民事求償，要求應連帶賠償165萬元，並刊登《聲明啟事》。

檢方曾趁章子怡來台參加金馬影展，到她下榻飯店就訊。章子怡痛斥《壹週刊》未向她求證，她還特地傳澄清聲明給《壹週刊》，仍遭污衊；檢方採信章女指控，將吳等3名記者起訴。但法院審理認為，3名記者引述「博訊」報導，且截稿前，聯繫章女經紀人都關機，非惡意誹謗，判三記者無罪確定。

民事部份，高院認為，章子怡是公眾人物，薄熙來事件乃國際間重大政治事件，兩人交往屬公眾領域且可受公評，此外，《壹週刊》報導亦說明消息來源是博訊新聞，記者向章的經記人查證，但直到截稿前未獲回應，可認定已盡合理查證能事，今判章子怡敗訴。

本報昨聯繫不上章女，不知其回應。