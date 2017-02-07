市場樓梯間驚見男子肚破腸流 疑切腹自殺

2017-02-07 12:30

〔記者歐素美／台中報導〕患有中度精障的49歲姚姓男子，今天上午6點多被發現側躺在台中市豐原第一市場地下室2樓往地下室1樓的樓梯間，身旁有大量血跡，已死亡多時，警方獲報趕往，發現男子疑似以水果刀切腹，現場肚破腸流，慘不忍賭，家屬表示，姚男可能因低收補助被取消而想不開；神岡區公所表示，姚男因母親經營計程車行致不符低收標準才被取消，區公所已專案再送社會局審核，沒想到就發生憾事。

在豐原第一市場賣魚的呂姓攤商，今天上午6點多開車到市場地2樓，步行往地下1樓時，發現樓梯間有大灘血跡，一名男子側躺在現場，趕緊通報市場管理員報警。

豐原派出所警員趕到現場發現，現場血跡已乾涸，男子已陳屍多時，身旁還有一把水果刀及精神病藥物，男子疑切腹自殺，現場肚破腸流，確認死者為家住神岡區的姚姓男子（49歲）， 趕緊通知家屬到場。

姚男的哥哥到場表示，姚男患有糖尿病及中度精障，平常即四處遊蕩，有如遊民，前兩天還曾找哥哥姊姊表示心情不好，並指出，弟弟曾抱怨因低收補助被取消，心情不好，懷疑因此才想不開。

神岡區長王基成表示，姚男因媽媽名下有經營計程車行，收入超出低收標準才被消取補助，但因家屬反映其有補助需求，區公所於去年底曾報社會局專案審核，不料，結果尚未出爐，就傳出憾事。

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