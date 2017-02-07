| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑不滿工作多 男子在高雄鹽燈工廠自焚
 首頁 > 社會

市場樓梯間驚見男子肚破腸流 疑切腹自殺

2017-02-07  12:30

〔記者歐素美／台中報導〕患有中度精障的49歲姚姓男子，今天上午6點多被發現側躺在台中市豐原第一市場地下室2樓往地下室1樓的樓梯間，身旁有大量血跡，已死亡多時，警方獲報趕往，發現男子疑似以水果刀切腹，現場肚破腸流，慘不忍賭，家屬表示，姚男可能因低收補助被取消而想不開；神岡區公所表示，姚男因母親經營計程車行致不符低收標準才被取消，區公所已專案再送社會局審核，沒想到就發生憾事。

在豐原第一市場賣魚的呂姓攤商，今天上午6點多開車到市場地2樓，步行往地下1樓時，發現樓梯間有大灘血跡，一名男子側躺在現場，趕緊通報市場管理員報警。

豐原派出所警員趕到現場發現，現場血跡已乾涸，男子已陳屍多時，身旁還有一把水果刀及精神病藥物，男子疑切腹自殺，現場肚破腸流，確認死者為家住神岡區的姚姓男子（49歲）， 趕緊通知家屬到場。

姚男的哥哥到場表示，姚男患有糖尿病及中度精障，平常即四處遊蕩，有如遊民，前兩天還曾找哥哥姊姊表示心情不好，並指出，弟弟曾抱怨因低收補助被取消，心情不好，懷疑因此才想不開。

神岡區長王基成表示，姚男因媽媽名下有經營計程車行，收入超出低收標準才被消取補助，但因家屬反映其有補助需求，區公所於去年底曾報社會局專案審核，不料，結果尚未出爐，就傳出憾事。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 姚男在豐原第一市場地下室二樓樓梯間自殺身亡，現場留有水果刀，血跡斑斑。（記者歐素美翻攝）

    姚男在豐原第一市場地下室二樓樓梯間自殺身亡，現場留有水果刀，血跡斑斑。（記者歐素美翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 切腹 自殺
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：市場樓梯間驚見男子肚破腸流 疑切腹自殺


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.