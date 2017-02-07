友人相約K歌 疑酒醉嫌價格貴歐服務生

2017-02-07 12:22

〔記者王駿杰／新竹報導〕36歲胡姓男子5日和友人到新竹一間KTV歡唱，疑似在買單時覺得消費金額太貴，質疑服務生態度欠佳，竟動手毆打服務生，該名服務生事後向警方報案，警方指出，整起事件屬單純酒後消費糾紛，胡男已經到案說明，後續還會再傳喚胡男友人。

有民眾在臉書「新竹爆料公社」PO文並附上影片，指有3名年輕顧客在結帳時，嫌歡唱費用太貴，跟服務生討價還價，並認為服務態度不好，結帳者一旁的朋友還出拳打人。

影片內容顯示，一位穿格紋襯衫的男子貌似與服務生起爭執，身後一名穿背心的服務生想排解糾紛，卻遭格紋襯衫的男子與友人團團包圍，甚至有人出拳毆打服務生，現場一片混亂。

警方表示，施暴的胡姓主嫌已經到派出所做完筆錄，他供稱當天喝醉酒，很多事情都不記得了，可能動作比較大、說話比較大聲，又因消費金額太貴，才會動手推擠服務生，全案訊後依傷害罪嫌法辦。

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