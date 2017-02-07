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南檢抽檢路平道路 量測皆符合標準

工務局會同台南地檢署抽檢永華路及金華路，隨機鑽心抽查瀝青混凝土（AC）厚度，量測結果厚度符合標準。（記者洪瑞琴攝）

2017-02-07  12:13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南地檢署今天前往永華路及金華路已完工尚未驗收的路平道路，隨機鑽心抽查瀝青混凝土（AC）厚度，經現場量測結果厚度均符合設計標準。

永華路及金華路是台南安平區、中西區與南區之間往來的重要道路，車流量頻繁，工務局列入105年度路平專案改善，路平工程內容包含全面刨鋪10公分厚瀝青混凝土、孔蓋下地、安全島改善、路面線型及洩水坡度調整等項目，並已全數完工。

工務局表示，為帶給市民舒適的行車環境，路平專案品質提升，一直是該局努力目標，為避免弊端產生，主動結合地檢署現場鑽心抽驗，也向各界宣示路平專案推動決心，「真金不怕火鍊」！

今天選定路平專案路段，永華路（西門路至中華西路）及金華路二段（健康路至永華路）路平專案工程，由台南地檢署會同工務局養護工程科、監造單位及施工廠商等相關人員共同抽查。

台南地檢署在現場進行隨機鑽心抽查瀝青混凝土（AC）厚度，經現場量測結果厚度均符合10公分的設計標準。

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  • 工務局會同台南地檢署抽檢永華路及金華路，隨機鑽心抽查瀝青混凝土（AC）厚度，量測結果厚度符合標準。（記者洪瑞琴攝）

    工務局會同台南地檢署抽檢永華路及金華路，隨機鑽心抽查瀝青混凝土（AC）厚度，量測結果厚度符合標準。（記者洪瑞琴攝）

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