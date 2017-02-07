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搶超商砍斷店員手掌 惡少手術完成警戒護中

陳姓惡少砍殺工讀生時誤傷自己左手神經，手術已完成。（記者曾健銘翻攝）

2017-02-07  12:06

照片編號：S-170207-02205-A-001~002

〔記者曾健銘／新北報導〕

新北市新莊區前日發生駭人聽聞的超商搶劫案，17歲丁姓工讀生拚死守護收銀機，遭17歲陳姓惡少持西瓜刀砍斷左手掌，拉扯過程中，陳少也誤傷自己，不慎劃傷左前臂神經，雙雙送醫，截至今天2人手術皆已順利完成，但仍需休養，還無法偵訊，案情仍待釐清。

新莊分局表示，遭砍的丁姓少年昨日上午歷經13小時的手術，順利接回左手掌，狀況趨穩，已轉至加護病房觀察；而砍人的陳少不慎劃傷自己左前臂，留下20公分刀傷，院方診斷傷及神經，昨日下午緊急動刀手術，直到深夜才完成，主治醫師評估仍需在院休養，目前由2名警員每4小時輪班一次，不間斷在旁戒護，將待2人狀況穩定後做進一步偵訊。

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  • 陳少持刀搶劫超商，2人拉扯過程中雙雙受傷送醫。（記者曾健銘翻攝）

    陳少持刀搶劫超商，2人拉扯過程中雙雙受傷送醫。（記者曾健銘翻攝）

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