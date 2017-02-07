台中3知名汽車旅館遭砸 5人被起訴

2017-02-07 12:14

［記者楊政郡／台中報導］紀氏源豐集團所屬「悅豪」、「蘭夏」、「沐夏」3家汽車旅館，105年11月間遭砸店事件，檢方調查偵結是綽號「阿齊」男子，花了6000元找來康、賴、楊、邱等4名20出頭歲男子所為，檢方依竊盜、毀損、恐嚇等罪起訴，要求不法所得6000元要追償。

起訴書指出，中部知名紀氏源豐集團所屬「悅豪」、「蘭夏」、「沐夏」3家汽車旅館，在105年11月10日清晨4、5時許，遭兩男子戴鴨舌帽、口罩，分持棒球棍、大榔頭，不分青紅皂白，一進去就朝汽旅的櫃台猛砸，監視器主機、螢幕、房控系統等全砸毀，警方根據監視器影像循線發現，進去砸店的是邱、楊兩人，開車在外接應的是康男，而賴男未出面卻是協助租車，4人都是共犯。

而作案前康又下手偷了兩面車牌，懸掛在承租而來的自小客車上，以逃避警方以車追人，又犯下加重竊盜罪嫌。

檢方追查，是綽號「阿齊」男子與紀氏源豐集團的小開有賭債糾紛，以6000元代價給康男，由康男找人去砸店，而康找有前科的賴男，賴因剛假釋不敢出面，但願意在幕後協助，他負責租車日租1600元，又幫忙找來邱與楊，告知日後會獲得一定報酬，康又買球棒及鐵槌當工具，4人犯下此案。