高職生監守自盜超商93萬落跑 警方找到人了
2017-02-07 11:55
〔記者姚岳宏／台北報導〕18歲蘇姓高職生大年初三應徵台北市文山區7-11萬美門市（加盟店）大夜班人員，上工7天摸熟作業模式後，覬覦過年期間超商金庫存放營收的鉅款，趁昨凌晨獨自當班監守自盜，洗劫93萬餘元逃離，門市唱空城2個小時，犯行曝光不到一天，今凌晨警方在新北市永和區一間KTV逮到蘇男，當時他正在店內狂歡慶祝，見警到場臉色錯愕。
警方指出，蘇男當時一人當班，離去後讓超商唱空城計，2小時後送貨員發現店內空無一人，沒人簽收，聯絡店長才知金庫遭竊，店家告訴警方，蘇嫌似乎預謀犯案，下手前戴白手套避免留下指紋，搜刮收銀機現金後，還到後場辦公室未上鎖金庫拿錢，離去前還帶走監視器主機，徒步逃離。
警方調閱監視器，發覺現場除蘇男外，另有1名18歲黃姓男子在場，前晚循線先在新北市中和區景平路找到黃男，並由黃嫌帶同前往新店區陽光運動公園起出丟棄的監視器及超商員工制服等證物，凌晨再至永和路2段某KTV包廂內，查獲正在徹夜狂歡慶祝的蘇男。
蘇男到案後承認犯行，供稱一時起貪念才與黃男共同犯案，所得93萬元除自行花費及分給黃男，身上還剩下50餘萬，警方另在蘇男隨身攜帶背包內，起出瓦斯槍及少量K他命毒品，警方除持續追回贓款，正擴大追查槍毒來源。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 抗年改「懶」到退休！這警察揚言「3不1沒有」
- 男教授欲斬師生戀 女學生索包不成被判刑
- 「要死一起死」！猥褻照灑人夫工廠 爛男判刑
- 車主犯太歲！名車北市連撞11輛汽機車
- 色男百貨公司廁所拿出手機偷窺 竟辯「好奇」判刑
網友回應
熱門新聞
- MLB》大聯盟正式提案 修正這2大棒球規則
- 真有全裸家政婦！ 25歲人妻到男客家脫光打掃
- 《林奏延卸任前拋震撼彈》三代健保「八年抗戰」 衛福部啟動規劃
- 【愛讀書】 《佛蒙特沒有咖哩》
- 《青年事務審議會》 外界批作秀 林佳龍勉青年做自己
- 扶輪公益網攜手新北實物銀行 愛心資源擴大
- 小檔案：紫蝶花
- 司改國是會議 審檢票選代表出爐
- 雪地即刻救援！少女用書包揹羊媽媽、狗狗揹仔羊
- 美中若開戰 軍事專家形容：阿基里斯對上農兵
- 今年最強冷氣團來襲 專家：和過去的冷空氣很不同
- OH58D零附件將停產 軍方購足12年備料
- HBL》淡商連2戰慘敗 教頭：從零開始
- 中風男10年無身分證 南戶所跨區助申辦
- 〈親子會客室〉看孩子臉色 能怪誰
- （影音）蕭敬騰溫柔抱懷裡 誰家女兒這麼好命？
- 血汗企業徵才好誠實 直接披露員工誇張工時…
- 自由開講》涂市長連任有危機？
- 《自由廣場》山區現場談照服員不足
- IS窮途末路 在敘遭全面包圍
- 鬼怪雙帥尬贏李敏鎬 又多了一個第一
- 道路評比差 基隆交通工程拿第一！
- 配合四月全中運 彰縣中小學提前開學
- 美國敵人排行榜 北韓第1、中國第16
- 食材登錄不全 2公家機關餐廳挨罰
- 盼大學申請延至7月 252高中主管連署
- 郵輪產業化 基隆捷運露曙光？
- 男童幫清潔工父清垃圾 父子情深感動賞燈客
- 美日安保條約 朱立倫：勿影響新北漁民權益
- 寒流將來 南區氣象中心：可能創入冬最低溫
- 林初埤木棉花開 地方建議加強遊憩設施
- 地院想搬家 屏縣府︰先編經費
- 從天堂到地獄 獵鷹輸給經驗
- 看花燈好害羞！猛鹿那話兒放閃
- 鄭秀文「裸」秀性感 回歸國語歌壇
- 台灣燈會虎尾燈區 明起試營運3天
- 新灣區貨櫃聚落KUBIC 3月底開放
- 漢翔國機國造簽約激勵 盤中站上40元
- 台灣國際科展登場 23國學生飆科學
- 6旬嬤讀高職 奪技藝賽優勝
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：高職生監守自盜超商93萬落跑 警方找到人了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分