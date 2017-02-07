高職生監守自盜超商93萬落跑 警方找到人了

2017-02-07 11:55

〔記者姚岳宏／台北報導〕18歲蘇姓高職生大年初三應徵台北市文山區7-11萬美門市（加盟店）大夜班人員，上工7天摸熟作業模式後，覬覦過年期間超商金庫存放營收的鉅款，趁昨凌晨獨自當班監守自盜，洗劫93萬餘元逃離，門市唱空城2個小時，犯行曝光不到一天，今凌晨警方在新北市永和區一間KTV逮到蘇男，當時他正在店內狂歡慶祝，見警到場臉色錯愕。

警方指出，蘇男當時一人當班，離去後讓超商唱空城計，2小時後送貨員發現店內空無一人，沒人簽收，聯絡店長才知金庫遭竊，店家告訴警方，蘇嫌似乎預謀犯案，下手前戴白手套避免留下指紋，搜刮收銀機現金後，還到後場辦公室未上鎖金庫拿錢，離去前還帶走監視器主機，徒步逃離。

警方調閱監視器，發覺現場除蘇男外，另有1名18歲黃姓男子在場，前晚循線先在新北市中和區景平路找到黃男，並由黃嫌帶同前往新店區陽光運動公園起出丟棄的監視器及超商員工制服等證物，凌晨再至永和路2段某KTV包廂內，查獲正在徹夜狂歡慶祝的蘇男。

蘇男到案後承認犯行，供稱一時起貪念才與黃男共同犯案，所得93萬元除自行花費及分給黃男，身上還剩下50餘萬，警方另在蘇男隨身攜帶背包內，起出瓦斯槍及少量K他命毒品，警方除持續追回贓款，正擴大追查槍毒來源。

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