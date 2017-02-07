所長盤查遭拖行5公尺 畫面曝光！
2017-02-07 11:30
所長賴崇逸傷勢。（記者王宣晴攝）
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水區一名27歲的涂姓男子今晨1時許在淡金公路上並排停車，遭中山路派出所長帶員攔查，盤查過程中，所長眼尖發現車內有玻璃球吸食器，打開副駕駛座車門細問，不料涂男疑緊張畏罪，換D檔欲逃逸，將賴崇逸夾住拖行5公尺，羅姓員警對空鳴2槍，加上所長奪下車鑰匙才停車，所幸所長僅有擦傷，並無大礙。
警方表示，警員羅中佑見所長被轎車拖行，對空鳴2槍喝止，當場逮捕涂男，在車上起出安非他命吸食器2組、玻璃球2個、塑膠藥勺等，最後將涂男依涉嫌妨害公務、毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌送辦。
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