「要死一起死」！猥褻照灑人夫工廠 爛男判刑

2017-02-07 11:24

〔記者項程鎮／台北報導〕宜蘭彭姓男子不滿有夫之婦的越南籍女子阿蓉（化名）想分手，竟偷拍阿蓉裸露下體照片，還把照片放在阿蓉家門口和她先生的工廠，最高法院維持高等法院見解，依乘機猥褻等罪，判處彭男1年8月徒刑確定。

判決指出，有妨害家庭等前科的彭男，想挽回阿蓉，103年6月1日傍晚請阿蓉到他家談判，阿蓉想離開，彭男恐嚇說道：「要死一起死」，逼阿蓉留下，彭男趁阿蓉昏睡，拿走她皮包的1200元，還擺弄她的肢體成不雅姿勢，拍攝她裸露下體照片，把寫有阿蓉淫亂的傳單和猥褻照片丟在阿蓉家門口和她先生的工廠。

另外，彭男看到阿蓉騎車載3個孩子出門，還故意騎車超車，把腳接著踩在阿蓉機車左腳踏板，用手推阿蓉安全帽，想阻止她離開；高院認為彭男惡行已觸犯強制、乘機猥褻、竊盜等罪，各處4到8月不等徒刑，合計1年8月，上訴後被最高法院駁回。