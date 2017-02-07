通緝男拒檢蛇行想逃 栽進田裡狼狽被逮
2017-02-07 11:23
通緝男拒檢一路蛇行逃逸，掉入田裡狼狽被逮。（記者李容萍翻攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕家住新竹峨眉的29歲林姓男子，昨天深夜騎機車載女友行經桃園市新屋區文化路二段因形跡可疑遭警盤查檢時，自知被通緝的他拒檢逃逸，並一路蛇行阻擋警車。
警方覺得可疑，一路跟隨至新屋區石牌里時林男才因路況不熟，與女友雙載一起衝進水田裡動彈不得。最後還由警方從水田裡協助拉起2人並帶回派出所偵辦，全案依傷害通緝解交新竹地檢署歸案。
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