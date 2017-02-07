中市前議員楊永昌涉偽造文書 與胞妹雙雙被判刑

2017-02-07 11:20

［記者楊政郡／台中報導］台中市前議員楊永昌（國民黨籍），在103年選舉期間，為了當選連任（當選無效），竟偽造9份公文書，然後編排製成大型廣告看板，表彰他有參與爭取多項地方建設，藉以爭取選民支持，但檢察官接獲檢舉後仔細比對各公文機關，發現全部是偽造的，台中地院依偽造文書判處楊永昌1年10月，楊的胞妹楊秀女判1年4月，均褫奪公權2至3年。均未獲得緩刑。

判決書指出，台中市前議員楊永昌在103年底爭取連任，當年競爭激烈，為求繼續當選，竟與胞妹楊秀女及姓名不詳人士，偽造9份公文書，如「會勘大甲區日南地區服務中心設置簡易辦公室」、「台中市大甲地政事務所北台中服務中心設置簡易辦公室」、「准予大甲鎮日南慈德宮土地、農用地合法變更宗教專用區」、「大甲區風雨操場乙案」等等。

而這9份偽造公文經廣告公司編排製成大型廣告看板，一旁在附上楊永昌肖像，在競選期間架設在大甲區經國路、臨江路、大安港路與經國路口等人潮車流甚多之處，藉以表彰楊永昌有積極參與爭取各項地方建設，以此來欺瞞選民。

案經民眾檢舉，檢察官逐一查證各發文機關，發現都是偽造。

楊永昌辯稱他有同意他的競選團隊使用公文，來彰顯他的政績爭取民眾支持，但他沒有同意以合成剪接方式偽造公文。

法官認為這是楊永昌狡辯之詞，楊69年從政以來批閱多少公文，豈有不知公文格式的道理，而該服務處從無保存公文之習慣，更無把公文建檔之慣例，此案中9份公文不但市府查無此內容，完全是捏造，被告罪行明確。