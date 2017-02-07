一夜5起火警 高雄警消疲於奔命

前鎮區凱旋四路上金鑽夜市裡，一處服裝鞋品拍賣會場凌晨竄出火舌。（記者黃建華翻攝）

2017-02-07 10:48

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄從今天凌晨0時到清晨6點連續發生5起火警，包括前鎮、苓雅、三民、鼓山等區先後傳出火災，連甲仙區也發生雜草大火，打火兄弟可說疲於奔命，所幸無人傷亡，有驚無險。

高雄市今天凌晨至清晨接連發生多起火警通報，先是0時46分，前鎮區凱旋四路上金鑽夜市裡，一處服裝鞋品拍賣會場竄出火舌，數千件衣物與球鞋全都成了助燃物，消防員雖很快撲滅火勢，但拍賣會場幾乎付之一炬。

隨後，苓雅區一處大樓也發生火警通報，大批消防員趕到現場後發現，民眾因煮食不慎引發火煙，幸好及時撲滅未釀成災，接著三民區又獲報有民宅冒出濃煙，轄區消防分隊火速抵達查看，發現只是虛驚一場。

不料，清晨4時許，鼓山區河邊街也傳出民宅大火，大批消防人車趕到時，消防員17分鐘就迅速撲滅火勢，僅客廳拜拜用家具受損，還好屋主早就出門吃早餐，並未受困，火警原因，有待釐清。

至於甲仙區傳出雜草大火，消防人員也迅速撲滅火勢。