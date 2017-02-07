「偽消防員」載妹去救火？台中義消拒他申請
蔡男穿著舊的台中市消防隊制服，載妹佔用汽車道加油，引發耍特權爭議。（記者張瑞楨翻攝自《爆料公社》）
〔記者張瑞楨／台中報導〕想加入義消，但尚未核可的台中市蔡姓男子，昨天晚間穿著台中市消防隊舊制服，騎機車載著一名女子加油，佔據汽車加油車道，嗆聲「我是消防隊員，要載妹去救火」，民眾質疑時，他卻嗆聲「你家就不要火燒厝」、「關你屁事」，爭執過程被人錄影上傳臉書，引發網友撻伐，不過，他強調，他沒有說出「我要載妹去救火」，是民眾先挑釁他，台中市義消幹部內部討論後，決定婉拒他加入義消。
上述爭執的錄影，被上傳臉書《爆料公社》，上傳者說，此事發生於台中市東區，騎著紅色機車載著一名女子，穿著消防制服的男子（蔡男），在非機車加油車道說要加油，站員指示另外一側才是機車加油，這名男子（蔡男）不滿要找主管，還表示「自己是消防人員要載妹去救火」，旁邊民眾看不下去開罵。
錄影畫面顯示，民眾質疑他插隊、佔據汽車加油車道，他回嗆「你家不會（不要）火燒厝啦」，民眾質問他是哪一個單位的公務員與消防員，「救火了不起？」，他再度回嗆「關你屁事？」，網友撻伐說，此人水準低，「他要去滅妹子的火？」、「道德低落」。
台中市消防局第一時間澄清說，此人並非消防員，台中市義消總隊大誠分隊的分隊長陳建銘說，蔡男去年8月間申請加入義消，但還在為期半年的考核中，預計本月底送件給消防局審核，目前蔡男還沒有義消身分，至於他穿的舊台中市消防隊隊員制服，昨天問他制服從何取得，他不願說明。
陳建銘說，蔡男否認自稱是消防員與公務員，也否認口出「我要載妹去救火」，蔡男宣稱是加油工先幫他加油，引發民眾不滿，質疑他插隊，又口出「是哪裡的消防隊？是哪裡的公務員？救火了不起？」，他才會反嗆「關你屁事？」等語。
陳建銘強調，義消幹部內部討論後，認為蔡男行為確實有爭議，包括穿消防隊舊制服，對民眾嗆聲「你家不要火燒厝」，決定不送出蔡男申請加入義消的文件。
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