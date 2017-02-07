路不熟又急轉彎 車失控波及路邊10汽機車

2017-02-07 09:21

〔記者劉慶侯／台北報導〕30歲鮑姓男子今日凌晨駕車行經台北市建國北路時，疑因路況不熟兼右轉長春路時車速過快，突然衝路邊的2輛轎車和8部機車。鮑男經警方實施酒測，並未有酒駕情況，全案依毀損罪究辦。

警方表示，鮑男是駕車沿建國北路二段南向東行駛，但在右轉長春路因後輪打滑失控，先猛烈碰撞停放紅線路段的一輛轎車車尾，受撞車輛再一路向上推撞，造成10輛汽機車受損。

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