盤查未熄火車輛 淡水所長遭拖行5公尺
2017-02-07 08:11
〔記者王宣晴／新北報導〕今晨0時許，新北市淡水警分局中山路派出所長賴崇逸帶隊到淡金公路上的汽車旅館前盤查可疑車輛，攔下27歲徐姓男子駕駛的黑色轎車，所長眼尖察覺車內有可疑物品，未待車輛熄火便開車門探身盤查，遭徐男加速夾行約5公尺，一旁員警對空鳴2槍才停車，所幸所長僅受擦傷無礙，警方則從轎車上搜出毒品吸食器及2把開山刀，已將徐男帶回偵訊。
警方調查，有多項前科的徐姓男子今晨獨自駕車行經淡金公路，形跡可疑遭警方盤查，最初配合停車，但警方眼尖發現後座有可疑物品，未待熄火便開車門探身查看，不料徐男竟猛踩油門企圖加速逃逸，後座的所長當場被車門夾住拖行5公尺，直到其他員警對空鳴槍警告，徐男才停車。
警方表示，遭拖行的所長僅四肢擦傷，並無大礙，搜查轎車後查出俗稱水車的毒品吸食器及2把開山刀，目前已將徐男帶回偵訊，訊後將依妨礙公務等罪嫌送辦。
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