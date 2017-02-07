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男穿義消服佔汽車道加油 嗆民眾「你家就別失火」

男子穿著義消外套，與民眾發生爭執。（圖取自爆料公社）

2017-02-07  07:55

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾在網路上爆料，台中市東區加油站發生穿著義消服裝男子，與民眾發生口角衝突。對此台中市消防局特別澄清，該民眾並非義消人員，正在追查其外套來源。

網友在臉書社團《爆料公社》指出，一名穿著義消服裝的男子，載著女友到台中市東區加油站加油，卻占用汽車道。站員指示他到機車道加油，他卻嗆要找主管，並說自己是消防人員，「要載妹去救火」。一旁民眾看不下去，與該男發生爭執，該男子竟對民眾說「你家就別失火」。

對此，台中市消防局特別撰文說明，經查證，該名穿著義消衣服的蔡姓民眾並非該局義消人員，且該時段附近地區亦無通報義消支援救災任務。消防局表示，該民眾穿著的義消紅色工作外套來源現正查證中。

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