所長盤查車輛遭拖行 淡水警開2槍救人

2017-02-07 06:03

〔即時新聞／綜合報導〕新北市淡水警分局中山路派出所所長賴崇逸今天凌晨零時許帶隊，在淡金公路米蘭莊汽車旅館前盤查可疑車輛，見27歲徐姓駕駛的車內有可疑物品，欲開車門搜查時，徐反而加足馬力欲逃離，卻將所長拖行5公尺，警員見狀對空鳴槍，徐嫌才停車就逮。

《蘋果日報》報導，多項前科的徐姓男子駕駛黑色轎車行輕淡金公路被攔檢，當時車上只有徐1人，車子未熄火，所長才剛打開車門欲進入搜查，即遭拖行，造成所長右手及左腳擦傷，同行警員對空連開2槍制止徐嫌，在車上發現2組毒品吸食器，開山刀2把，但車上並未尋獲毒品，警方查扣人車，帶回漏夜偵訊。