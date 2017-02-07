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車主犯太歲！名車北市連撞11輛汽機車

2017-02-07  06:24

〔即時新聞／綜合報導〕北市長春路今天凌晨發生Lexus IS300h F-SPROT跑車轉彎時，不慎失控，衝撞停放路旁的Lexus ES330、黑色雙龍600加長型汽車，及9部機車，29歲肇事車主表示自己屬兔，今年犯太歲，允諾會賠償車損。

《蘋果日報》報導，肇事的灰色名車是在北市建國北路、長春路口右轉時打滑，失控連環撞，所幸無人受傷。肇事者表示，在新北市永和經營二手車質借、買賣生意，1年前買下這輛車，半年來覺得油門和油耗有問題，車廠檢修並無異狀，未料深夜車速不快，在轉彎時車子突然失控暴衝、踩煞車也沒有用。

警方調查，肇事者測值為零，車禍現場沒有煞車痕，是否真如他供稱的車體機械故障釀成車禍，尚有待後續調查。

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  • 建國北路、長春路口。示意圖（取自Google地圖）

    建國北路、長春路口。示意圖（取自Google地圖）

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